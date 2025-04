Strade chiuse, forse per Pasqua ce la facciamo: la Ss 18 vicina alla riapertura ma per la Pizzo-Maierato «ci vorrà ancora qualche settimana»

Dal vertice in Prefettura arrivano conferme sui lavori in corso e sulle prospettive per la viabilità: senso unico alternato sulla Statale atteso entro metà aprile, mentre per la Provinciale resta il nodo delle barriere paramassi

«Ci vorrà ancora qualche settimana». È con queste parole, rilasciate ai microfoni de Il Vibonese, che il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, ha fatto il punto sulla situazione della Sp5, chiusa ormai da oltre dieci giorni a causa della caduta di un grosso masso sulla carreggiata. Uno scenario ben diverso da quello prospettato inizialmente, quando lo stesso L’Andolina aveva parlato di una possibile riapertura lampo. Ottimismo, però, svanito nel giro di poche ore: le forti piogge hanno aggravato il quadro, generando nuovi cedimenti e rendendo necessari approfondimenti tecnici per definire gli interventi da realizzare.

Chiusura, quella della Provinciale Pizzo-Maierato, che è arrivata a stretto giro rispetto a quella della Statale 18, la principale arteria stradale che collega la città capoluogo con la costa e interrotta anch’essa per una frana in località San Leonardo. La conseguenza? Disagi su disagi dovuti al fatto che gli unici collegamenti rimasti a disposizione degli utenti sono ai limiti della percorribilità (è il caso della SP 11 Vibo-Triparni-Portosalvo) oppure allungano anche del doppio i tempi di percorrenza (attraverso il tratto autostradale A2 Pizzo-Sant’Onofrio).

Nel caso della Statale 18, Anas aveva annunciato uno stop di almeno 15 giorni: «Abbiamo trovato massi di dimensioni ciclopiche che dovremo ancorare con funi d’acciaio e demolire progressivamente in loco – aveva fatto sapere il dirigente Anas Nico Curcio – Ci vorranno almeno 15 giorni per poter ripristinare la viabilità, almeno in senso unico alternato». Per l’intervento Anas ha attivato un finanziamento urgente per danni ed emergenze, con un investimento complessivo di circa 600mila euro.

Da ultimo, l’aggiornamento arrivato nello scorse ore: nel corso di una riunione tenutasi presso la Prefettura di Vibo Valentia e presieduta dal prefetto Anna Aurora Colosimo è emerso che i lavori di messa in sicurezza sulla SS18 stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Già a partire dal 15 aprile, infatti, è prevista la riapertura parziale della circolazione, con istituzione del senso unico alternato. Insomma, una prima boccata d’ossigeno in attesa della riapertura vera e propria.

Per quanto riguarda invece la Sp5, l’Amministrazione provinciale ha confermato di aver avviato tutte le procedure necessarie per l’intervento urgente. I tempi, tuttavia, non saranno brevissimi: «Ci vorrà ancora qualche settimana» ha dichiarato il presidente della Provincia. «C’è la necessità di installare delle barriere paramassi – ha precisato – attendiamo di avere la fornitura per poi procedere con la posa in opera». Anche in questo caso, fa sapere la Prefettura, si sta valutando la possibilità di una riapertura parziale già durante le operazioni di messa in sicurezza. Una prospettiva che resta subordinata all’evoluzione dei lavori e al monitoraggio costante della situazione geologica dell’area.