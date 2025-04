Cimitero comunale di Drapia: il progetto di ampliamento da 228mila euro trova il sostegno dalla Regione che però detta tempi serrati

Al finanziamento di oltre 185mila euro si aggiungono circa 43mila euro di fondi comunali per sistemare vie di accesso, parcheggi, viali interni e costruzioni accessorie

Il Comune di Drapia ha ricevuto un importante finanziamento dalla Regione Calabria per i lavori di ampliamento del cimitero comunale. Secondo quanto emerso dall’ultima riunione di giunta, all’Ente è stato assegnato un finanziamento complessivo di 185.398,47 euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Il progetto di espansione del cimitero prevede la sistemazione delle vie di accesso, dei parcheggi, dei viali interni e delle costruzioni accessorie. «Un intervento – hanno fatto poi sapere dalla sede municipale – resosi necessario per rispondere alle esigenze della comunità locale». Il progetto complessivo, come risulta dal quadro economico aggiornato e approvato ultimamente dalla giunta, ammonta a 228.422,17 euro. La differenza, pari a 43.023,70 euro, sarà coperta con fondi del bilancio comunale, già inseriti nella variazione d’urgenza approvata nella stessa seduta.

«L’iter era partito da una manifestazione d’interesse regionale del 2023 per la ricognizione del fabbisogno finanziario degli impianti cimiteriali calabresi – ci ha fatto sapere il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli -. Sebbene l’importo richiesto dal Comune fosse inizialmente di 200.000 euro – il tetto massimo previsto -, la Regione ha successivamente rimodulato gli importi massimi erogabili per distribuire le risorse disponibili tra tutti gli interventi ammissibili in Calabria». Nella stessa delibera di giunta figura poi l’architetto Rosario Di Renzo, nominato Responsabile unico del procedimento che avrà il «compito di redigere le documentazioni necessarie entro il termine perentorio del 30 aprile 2025. Tale scadenza è stata fissata dalla Regione Calabria, pena la revoca del finanziamento».