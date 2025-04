Tutti i segreti della birra artigianale svelati in una masterclass agli studenti dell’Alberghiero di Tropea

L’Alberghiero di Tropea ha ospitato ieri una masterclass sulla birra che ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, tra esperti docenti, appassionati di birra artigianale e associazioni di settore. La serata, condotta dal professore di sala e bar Pierangelo Cuda e dal mastro birraio esperto Emilio Vincenzi, ha avuto come tema “La birra artigianale: dalla produzione alla degustazione”. «Durante la masterclass – si legge nel comunicato stampa diramato dalla scuola -, è intervenuto il dirigente scolastico Nicolatonio Cutuli che ha affermato come l’Istituto d’istruzione superiore di Tropea “P. Galluppi” porta avanti progetti a 360 gradi per la crescita e la valorizzazione del profilo in uscita degli studenti». Inoltre i partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire i segreti della produzione birraia, dalle materie prime alla fermentazione, e di degustare alcune delle birre artigianali prodotte dal birrificio Brasseria degli Enotri.



«La birra artigianale in Calabria è un mondo in continua evoluzione – ha dichiarato il prof. Cuda -. La nostra intenzione come istituto è quella di offrire ai nostri alunni una visione completa di ciò che la nostra Regione produce, dalla teoria alla pratica, e di fargli scoprire alcune birre artigianali prodotte dal birrificio Brasseria degli Enotri». Durante la serata, i partecipanti hanno avuto la possibilità di degustare delle birre artigianali, ognuna con le sue caratteristiche uniche e i suoi sapori distintivi abbinate ad un buffet preparato direttamente da alcuni alunni del corso serale dell’iis Tropea. «La masterclass sulla birra – si conclude poi nella nota stampa – è stata un successo e ha dimostrato l’interesse crescente per la birra artigianale tra i partecipanti».