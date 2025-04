Incidente a Mileto, scontro tra un furgone e un’auto lungo la statale 18

Un incidente si è verificato intorno alle 11 nel tratto urbano di Mileto lungo la statale 18. Coinvolti nell’impatto un furgone, che percorreva l’arteria direzione Vibo e un’utilitaria (una Lancia ypsilon) che, proveniente dalla Traversa della chiesa di San Michele, imboccava anch’essa la strada verso il capoluogo cittadino. Da qui lo scontro a seguito del quale il furgone ha arrestato la corsa sul marciapiede impattando il muro di un negozio di detersivi e articoli per la casa. Per fortuna, in quel momento, non erano presenti pedoni. La dinamica dell’incidente – avvenuto in un tratto particolarmente trafficato – è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto 118, vigili urbani e carabinieri.