Al via il ripristino del Lungomare di Tropea dopo le mareggiate invernali, i commissari: «Fine lavori prima dell’estate»

L'intervento approvato come urgente in vista della stagione turistica è stato affidato a una ditta di Stilo per un importo di 77mila euro

Il lungomare di Tropea distrutto dalle mareggiate invernali

Il Comune di Tropea interviene per ripristinare la passeggiata del Lungomare “Antonio Sorrentino”, danneggiata dalle mareggiate invernali. È stato recentemente approvato l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria, considerati «urgenti» in vista dell’imminente stagione estiva. Le onde dello scorso inverno hanno causato cedimenti in alcune parti della struttura, rendendo necessario un intervento di ripristino per garantire la piena fruibilità e sicurezza di uno dei luoghi più frequentati della “Perla del Tirreno”. La Commissione straordinaria, l’11 marzo aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’Ufficio tecnico. I lavori sono stati affidati, tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione alla ditta Ceam srl Artigiana di Stilo. L’importo contrattuale ammonta a 77.605,68 euro (oltre iva al 10% se dovuta).

«Il Comune – si legge nella determina – ha verificato il possesso dei requisiti necessari da parte dell’impresa tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico». Sebbene «l‘istanza per l’iscrizione alla White list antimafia della Prefettura» sia «ancora in istruttoria, l’urgenza dell’intervento permette l’avvio dei lavori sotto condizione risolutiva, come previsto dalla normativa (art. 92 comma 3 del D. Lgs 159/2011)». La spesa complessiva impegnata sul bilancio comunale di quest’anno è dunque di 85.401,25 euro. Questo intervento si rivela fondamentale per preparare Tropea ad accogliere al meglio residenti e turisti durante la stagione estiva, assicurando che la passeggiata del Lungomare “Antonio Sorrentino” sia soprattutto sicura e pienamente accessibile.