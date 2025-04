Vibo Marina, via Bianchi chiusa e lavori sospesi. Monteleone rassicura: «Non è vero che sono finite le basole, procedura concordata con la ditta»

L’assessore spegne le preoccupazioni in merito all’intervento sulla pavimentazione: «Verrà fatto un pezzetto alla volta per non allargare troppo il cantiere creando ulteriori disagi. Entro Pasqua sarà riaperta»

Non è iniziato nel migliore dei modi il mese di aprile per i residenti e i commercianti di via Michele Bianchi a Vibo Marina. Prima i disagi legati a rumori assordanti e continui a causa del transito delle auto su alcune lastre metalliche usate per coprire lo scavo nel cantiere della rete del gas; ora invece le preoccupazioni dei cittadini vibonesi sono rivolte al rifacimento del manto stradale con la posa delle betonelle in pietra lavica. Le preoccupazioni in questo caso sono legate al fatto che i lavori, che hanno previsto la chiusura della strada, sono attualmente sospesi, generando dubbi sulla possibilità di una riapertura in tempi celeri.

A spegnere queste preoccupazioni è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone, che contattato da Il Vibonese ha fatto sapere: «Siamo in contatto costante con la ditta RG che sta realizzando i lavori per Italgas legati al posizionamento delle betonelle. La sospensione del lavoro – ha precisato l’assessore – non è dettata dal fatto che queste betonelle siano finite, sia chiaro. Le betonelle sono in magazzino, ce lo ha confermato la ditta. Semplicemente questa è una procedura che abbiamo concordato con la ditta stessa affinché si potesse lavorare su un tratto alla volta, mettendo in posa le betonelle e facendo asciugare il cemento per poi procedere su un’altra porzione di pavimentazione. Così facendo restringiamo il cantiere evitando di creare ulteriori disagi».

Sulle tempistiche dell’intervento Monteleone ha poi chiarito: «Ci è stato promesso che prima delle festività di Pasqua si punterà a completare il lavoro e che, anche qualora così non fosse, la strada verrà comunque riaperta senza alcun tipo di recinzione. In questo caso infatti verrà messo del calcestruzzo magro in modo da portare a livello la pavimentazione dove manca la betonella e permettendo agli utenti della strada di percorrerla in tutta sicurezza».