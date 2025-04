Festa della Polizia, il sindacato Fsp Vibo: «Plauso ai colleghi premiati, sia stimolo per proseguire su strada tracciata»

La segretaria provinciale Federica Valenzisi esprime soddisfazione per l’evento organizzato in occasione del 173° anniversario della fondazione e auspica che si continui ad offrire risposte al territorio

«In occasione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato nella giornata di ieri a Vibo Valentia nella Scuola Allievi Agenti, la Segreteria provinciale del sindacato Fsp Polizia di Stato desidera esprimere il proprio apprezzamento per l’eccellente organizzazione dell’evento, rivolgendo un sentito ringraziamento al questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti. Un plauso particolare è rivolto a tutti i colleghi che, nel corso della cerimonia, sono stati premiati per essersi distinti nelle attività di servizio, testimonianza concreta di dedizione e professionalità a favore della collettività», così in una nota Federica Valenzisi, segretaria generale provinciale di Fsp Polizia di Stato.

Dal sindacato anche l’auspicio che «questo importante riconoscimento rappresenti uno stimolo a proseguire su questa strada virtuosa, affinché le donne e gli uomini della Polizia di Stato continuino a ottenere risultati significativi, rispondendo con efficacia alle sfide di un territorio complesso come quello di Vibo Valentia e alle legittime aspettative di sicurezza dei cittadini».