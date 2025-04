Vibo, piccoli volontari raccolgono fondi per il canile municipale: in vendita uova di cioccolato targate Argo

Al centro commerciale Vibo Center di Vibo Valentia è in corso l’iniziativa di solidarietà promossa dall’Associazione Argo. «Fino alle 20 – è scritto in un comunicato stampa – troverete i nostri più piccoli volontari che contribuiscono ad aiutare distribuendo le uova di cioccolato per gli ospiti del Canile Municipale di Vibo Valentia». Il ricavato sarà utilizzato per acquistare farmaci. «Tutti uniti possiamo fare la differenza affinché i cani all’interno del canile possano migliorare la qualità della vita», l’appello.