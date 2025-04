Tropea, a fuoco un albero in contrada Marina Vescovado: intervento tempestivo dei pompieri che evitano il propagarsi del rogo

Attorno alle ore 9:30 di stamane, sul costone di contrada Marina Vescovado, che dal centro storico conduce al Porto turistico e alle spiagge di Tropea, un albero ha preso fuoco. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, avvisata da alcuni residenti, per estinguere il rogo ed evitare così il propagarsi delle fiamme a vegetazione limitrofa, cavi elettrici e auto posteggiate. A coadiuvare le operazioni, anche una pattuglia della Polizia municipale per gestire il transito automobilistico dato il restringimento della carreggiata per la presenza del mezzo di soccorso. Non sono ancora note le cause dell’incendio della pianta, ma qualche telecamera posta nei paraggi potrebbe fare chiarezza sulle dinamiche del rogo nella speranza di poter individuare il responsabile.