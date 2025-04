Ricadi, disco verde della giunta a lavori stradali per 80mila euro: interventi «urgenti» su diverse arterie comunali a valenza turistica

La giunta comunale di Ricadi ha recentemente approvato una delibera per dare il via a una serie di interventi «urgenti» di sistemazione di diverse strade sul territorio comunale. L’importo complessivo stanziato per i lavori ammonta a 80mila euro iva inclusa. Il documento in questione fa seguito a precedenti atti di indirizzo (delibere n. 137 del 18/10/2024 e n. 173 del 02/12/2024) e risponde a una specifica richiesta dell’Area tecnica (prot. n. 5944 del 28.03.2024) che sollecitava indicazioni precise sulle priorità d’intervento, in modo da rimodulare il computo metrico in base alle disponibilità finanziarie effettive. «L’obiettivo dell’amministrazione comunale – guidata da Nicola Tripodi, come sottolineato nelle premesse della delibera – è proseguire nel programma di riqualificazione urbana, migliorando la funzionalità e la viabilità stradale». L’elenco degli interventi prioritari include:

Strada Falegnameria (€ 4.900,00);

Traversa prima della stazione Esso Grillo (€ 3.900,00);

Strada zona mare Discarica (€ 9.827,27);

Santa Domenica di Ricadi zona Stazione Ferroviaria Caditoia (€ 1.300,00);

Strada frazione Ciaramiti (€ 7.800,00);

Strada Calispera (€ 10.000,00);

Strada Stromboli (€ 3.000,00);

Strada zona Palatri – II trav. viale Berto spalle serbatoio (€ 5.000,00);

Strada Bussola – Palatari (€ 8.000,00);

Strada Canile – Ciaramiti (€ 4.000,00);

Strada viale Berto (€ 1.000,00);

Strada Grotticelle (€ 1.000,00);

Strada Ninea (€ 3.000,00);

(€ 3.000,00); Riparazione buche esistenti su tutto il territorio comunale (€ 10.000,00).