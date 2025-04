Domani riapre la Statale 18 tra Vibo e Longobardi: intervento di messa in sicurezza finito

Come promesso da Anas verranno consegnati domani in mattinata i lavori sulla Strada statale 18 in località San Leonardo: il tratto che collega Vibo e la frazione Longobardi verrà riaperto al traffico a senso unico alternato regolato da un semaforo. Un “evento” per i vibonesi costretti da circa 15 giorni a utilizzare l’autostrada con uscita a Pizzo per raggiungere la costa e viceversa, con tempi di percorrenza decisamente maggiori.

La chiusura della Statale 18 la sera del 26 marzo si era resa necessaria a seguito della caduta di massi dal costone sovrastante, creando non solo problemi di sicurezza ma anche gravi disagi. Da subito i tecnici di Anas avevano riscontrato una situazione complessa, che avrebbe richiesto un intervento con l’ausilio di operai-rocciatori. Le tempistiche furono poi messe nero su bianco nel corso della riunione convocata e presieduta dal prefetto Anna Aurora Colosimo il 9 aprile scorso, durante la quale fu fatto il punto sulle criticità della rete stradale provinciale.

Insomma un ottima notizia per quanti si devono spostare tra la città e la costa, che potranno tornare a usufruire dell’arteria. Resta ancora chiusa, invece, sempre per una frana, la Provinciale 5, la Pizzo-Maierato, che rappresenta l’alternativa più valida e sicura alla Statale 18. Proprio questa contestuale interdizione ha determinato i disagi delle ultime settimane.