Ferro a vista, cemento sgretolato e crepe, il ponte Murria di Briatico fa paura ma la Provincia assicura: imminenti lavori per un milione – VIDEO

Preoccupano le condizioni del viadotto sulla Strada provinciale 95 (ex Ss 522) che si appresta ad accogliere l'intenso traffico estivo. Il presidente L'Andolina: «Presto inizierà l'intervento pianificato per ristrutturarlo»

Ferri arrugginiti a vista, calcestruzzo a pezzi, crepe e una generale condizione di degrado: è questo lo stato in cui versa oggi il Ponte Murria, a Briatico, in provincia di Vibo Valentia. I segni del tempo, la scarsa manutenzione nel corso degli anni, le infiltrazioni d’acqua e di agenti aggressivi restituiscono oggi una struttura indebolita che fa paura a quanti attraversano il tratto della Strada provinciale 95, ex Statale 522, dove si trova appunto il viadotto. Un tratto particolarmente trafficato, specialmente nel periodo estivo.

Una situazione analoga riguarda anche altri viadotti presenti sul territorio del comune vibonese, che, proprio per far fronte alle gravi criticità in termini di viabilità, ha ottenuto un finanziamento di circa 9 milioni di euro, destinato al ripristino delle strade provinciali e dei ponti. Di questi 9 milioni – rassicura il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina – gran parte è destinata proprio ai viadotti.

«Siamo intervenuti in modo particolare sulla ex Ss522 in questo territorio e nei territori limitrofi, e sui ponti ci sono investimenti significativi – ha spiegato L’Andolina -. Andiamo ad investire una cifra che sfiora i 5 milioni di euro per quanto riguarda i ponti che attraversano il comune di Briatico. Di questi lavori alcuni sono in consegna, altri sono previsti per l’annualità in corso, quindi per il 2025».

Una rassicurazione che trova conferma nei lavori in esecuzione sul Ponte Sant’Irene, anch’esso fino a poco tempo fa in condizioni di profondo degrado e attualmente in via di ripristino grazie ad un intervento di 900mila euro. Cifra simile a quella prevista per l’intervento che interesserà da qui a breve il Ponte Murria (950mila euro). «I lavori per quanto riguarda il Ponte Murria sono in consegna. È stata messa in piedi una buona programmazione su Briatico che ha avuto, negli ultimi 4-5 anni, interventi per circa 10 milioni all’interno del proprio territorio, tra cui questi 5 che saranno utilizzati tra l’annualità in corso e il prossimo anno».