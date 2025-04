Spiderman, Minnie e Topolino tra i bambini del reparto di Pediatria di Lamezia: l’iniziativa dell’associazione Augustus di Filadelfia

La Pasqua si tinge di solidarietà grazie alla generosità dell’associazione Augustus di Filadelfia. In un gesto di grande umanità e vicinanza, l’associazione ha donato uova di cioccolato e colombe pasquali per portare un sorriso e un momento di dolcezza a chi trascorrerà le festività in situazioni di fragilità. «I destinatari – ha fatto sapere l’associazione attraverso un comunicato stampa – sono stati i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme e gli anziani ospiti di tre strutture del territorio: la casa protetta “La Madonnina”, situata nella frazione di Montesoro di Filadelfia; la casa di cura “Madonna delle Grazie”, nel centro di Filadelfia e “Villa Amedeo” a Francavilla Angitola». I volontari dell’Augustus Filadelfia si sono recati personalmente nelle diverse strutture per consegnare i doni, «portando con sé gli auguri di una serena Pasqua da parte di tutti i soci». Un piccolo gesto, ma dal grande significato, «per far sentire la vicinanza e la considerazione della comunità ai più vulnerabili».

Particolarmente «suggestivo – hanno fatto sapere dall’associazione – è stato il momento organizzato per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria. A consegnare le uova di Pasqua sono stati dei personaggi davvero speciali: il supereroe Spiderman e gli amatissimi Topolino e Minnie. La loro presenza – hanno sottolineato – ha regalato attimi di pura gioia e spensieratezza ai bambini ricoverati, trasformando per un po’ il clima del reparto in un’atmosfera di festa e allegria». L’Augustus Filadelfia ha voluto esprimere un «sentito ringraziamento ai medici, agli operatori sanitari e ai direttori sanitari delle diverse strutture per la loro affabile accoglienza e la piena disponibilità dimostrata», elementi fondamentali per la riuscita di questa significativa iniziativa di solidarietà.