Tropea, partiti stamane i lavori di ripristino del lungomare Sorrentino sgretolatosi (ancora) durante le mareggiate invernali

Sono iniziati stamane i lavori di ripristino del lungomare “Antonio Sorrentino” di Tropea, duramente colpito dalle mareggiate invernali che hanno causato ancora il crollo della bretella pedonale che consente l’accesso a spiagge e strutture turistiche. L’intervento, dal costo complessivo di circa 77mila euro, è stato recentemente affidato in somma urgenza alla ditta Ceam srl Artigiana di Stilo. Sull’arenile è al lavoro infatti una ruspa per rimuovere tutte le parti in cemento della passeggiata che hanno ceduto alla forza del mare o che hanno subito lesioni. Questo lavoro di manutenzione straordinaria è stato considerato dalla terna commissariale del Comune di Tropea «prioritario in vista dell’imminente stagione estiva».

L’obiettivo è chiaro: «Restituire alla comunità e ai turisti un Lungomare pienamente fruibile e, soprattutto, sicuro entro la fine della primavera». La Commissione straordinaria aveva già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica lo scorso 11 marzo e nonostante la verifica dei requisiti antimafia sulla ditta affidataria sia ancora in corso, l’urgenza dell’intervento consente di avviare i lavori sotto condizione risolutiva, come previsto dalla normativa vigente.