Riaperta la Statale 18: senso unico alternato in prossimità della frana messa in sicurezza – VIDEO

Come anticipato ieri da Il Vibonese, l’Anas questa mattina ha ripristinato la circolazione sulla principale arteria stradale che collega Vibo con la costa

«Nel rispetto delle tempistiche da subito annunciate, a 15 giorni dall’avvio dei lavori in urgenza, Anas ha ripristinato a senso unico alternato la circolazione riaprendo al traffico la SS 18 ‘Tirrena Inferiore’ nel territorio comunale di Vibo Valentia, chiusa lo scorso 27 marzo a seguito di un importante fenomeno di caduta di massi sulla carreggiata». È quanto comunica Anas questa mattina, come anticipato ieri da Il Vibonese.

«Le attività, avviate nell’immediato da Anas in regime di urgenza per un importo di circa 600mila euro – continua la nota della società che gestisce la rete stradale statale – sono state completate nel rispetto del cronoprogramma annunciato nel corso della riunione in Prefettura a Vibo Valentia. La riapertura si è resa possibile dopo la conclusione dei primi interventi di mitigazione del rischio del versante, consistiti nel disgaggio dei massi instabili e nell’installazione di reti corticali a ‘imbracamento’ dei massi ciclopici prima della loro demolizione controllata. Proseguiranno le operazioni di installazione delle reti necessarie alla totale riapertura al traffico».

Finiscono così i disagi che in queste ultime settimane hanno caratterizzato la viabilità vibonese, con l’impossibilità per gli automobilisti di utilizzare la principale arteria stradale che collega la città capoluogo con la costa. La contestuale chiusura della Provinciale 5, la Pizzo-Marieto, ancora interdetta sempre per una frana, costringeva infatti a utilizzare l’autostrada tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, allungando di molto i tempi di percorrenza.