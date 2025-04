La Provincia intima ai proprietari la pulizia e la manutenzione dei terreni che confinano con la sua rete stradale

La Provincia di Vibo Valentia, con apposita ordinanza, intima ai proprietari delle vie di comunicazione e dei terreni limitrofi alle strade provinciali di procedere alla pulizia delle aree di propria competenza, così come previsto dalle normative in vigore. In particolare, nell’ordinanza si ricorda che in capo ai proprietari insiste l’obbligo di provvedere al taglio dell’erba, alla rimozione di arbusti, alla potatura di alberi, alla pulizia di fossi e canali, nonché alla sagomatura di eventuali scarpate e alla manutenzioni degli edifici presenti, al fine di garantire condizioni di piena visibilità e sicurezza per la circolazione sulle strade provinciali. Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 15 giugno ed eventuali inadempienze, avverte la Provincia, saranno segnalate alle forze di Polizia, anche in vista di eventuali risarcimenti dovuti per incidenti provocati dalla scarsa manutenzione delle aree private.

Un provvedimento simile è stato recentemente emanato anche dal Comune di Vibo, finalizzato in questo caso anche a salvaguardare il decoro urbano.