Tropea si prepara al primo boom di presenze dell’anno: Ztl attiva da venerdì a Pasquetta, ecco cosa cambia

La Zona a traffico limitato sarà presidiata elettronicamente ai varchi periferici di via Libertà, via Carmine e via Marina Vescovado

In occasione delle prossime festività pasquali, il Comune di Tropea ha disposto l’attivazione straordinaria della Zona a traffico limitato (Ztl) per garantire la sicurezza stradale e gestire l’aumento del traffico veicolare previsto verso la “Perla del Tirreno”. Approvato il nuovo Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle Ztl e nelle aree pedonali della città, il comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia, ha redatto un’ordinanza, valida da venerdì 18 a lunedì 21, che attiva i varchi periferici di via Libertà, via Carmine e via Marina Vescovado dalle ore 17 alle ore 23. «Si prevede, infatti – hanno poi reso noto dalla sede municipale -, un notevole incremento del flusso di traffico verso Tropea durante il periodo festivo, il che rende necessario adottare misure adeguate per limitare l’accesso dei veicoli alle zone di maggiore interesse urbano e preservare le aree a traffico limitato».

Sulle disposizioni emanate, lo stesso comandante della Polizia municipale, Papalia, ha specificato: «Questa volta i varchi non saranno presidiati da agenti, come avvenuto ad esempio avvenuto durante le festività natalizie, ma saranno monitorati elettronicamente grazie ai nuovi dispositivi di cui ci siamo dotati. In caso di “pienone”, come per esempio ci aspettiamo proprio giorno di Pasquetta, gli automobilisti non potranno accedere al centro cittadino. Ovviamente l’incremento del traffico veicolare – ha specificato Papalia – in questo periodo è dato da visitatori locali, poiché le presenze turistiche di cui Tropea gode in questo periodo, come già monitoriamo da alcune settimane, non incidono sulla viabilità essendo turisti che giungono nella “Perla del Tirreno” senza propri mezzi. Tuttavia, corre l’obbligo di tutelare la sicurezza pubblica e il traffico pedonale già incrementato per consentire una gita fuori porta o un soggiorno prolungato senza eccessivi disagi».