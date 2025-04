Intimidazioni a Vibo, cartucce per due attività commerciali: nel mirino un bar appena aperto e un noto supermercato

Due intimidazioni nel giro di poche ore a Vibo Valentia ai danni di altrettante attività commerciali. Quattro cartucce di fucile calibro 12 inesplose sono state infatti rinvenute in un sacchetto lasciato dinanzi all’ingresso del bar pasticceria gelateria “Giurgola” sito a Vibo Valentia sul centralissimo corso Vittorio Emanuele III a pochi passi da piazza Municipio. È stato il proprietario del bar a fare la scoperta all’orario di apertura dell’attività commerciale e a segnalare l’accaduto alla polizia che sta conducendo le indagini per risalire agli autori dell’intimidazione. Il bar ha aperto l’attività sul corso solo da pochi giorni. L’episodio segue di poche ore altra intimidazione nei confronti questa volta della “Latteria del Sole” di viale Affaccio, sempre a Vibo Valentia. In questo caso ignoti hanno lasciato tre cartucce nel posacenere posizionato dinanzi alla nota attività commerciale. Le indagini su tale ritrovamento vengono invece condotte dai carabinieri della locale Stazione.