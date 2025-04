Crolla un cornicione in pieno centro a Tropea, verifiche ancora in corso da parte di Vigili del fuoco e della Polizia municipale

Il cedimento si è verificato in uno stabile di via Piave adibito a bed & breakfast, interessando marciapiede e sede stradale invasi da calcinacci

Una porzione di cornicione pericolante dello stabile sito in via Piave n. 3 a Tropea, nei pressi della sede dei Vigili urbani, si è staccata oggi pomeriggio andando ad interessare il marciapiede sottostante e parte dell’asse stradale invasa dai calcinacci. L’allarme al Comando provinciale dei Vigili del fuoco è scattato attorno alle ore 16:30 e sul posto, oltre al mezzo di soccorso, si è subito recata anche una pattuglia di Polizia municipale per disciplinare il traffico momentaneamente deviato da via Piave per consentire le operazioni.

Secondo quanto si apprende dallo stesso Comando provinciale dei Vigili del fuoco, «il crollo non ha causato alcun ferito o danni a vetture parcheggiate nelle vicinanze dell’abitazione» adibita a bed & breakfast e assicurazione. Una volta giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno iniziato le «ispezioni perimetrali dello stabile per verificare eventuali altri cedimenti». Una volta messa in sicurezza l’area esterna, «i controlli sono proseguiti ai piani superiori per esaminare i balconi alla vista molto ammalorati». Le verifiche sono tutt’ora in corso.