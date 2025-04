L’associazione Antiracket e antiusura di Vibo rinnova il Consiglio direttivo: al timone il sindaco Romeo, suo vice Rocco Colacchio

Si rinnova il Consiglio direttivo dell’associazione Antiracket e antiusura della provincia di Vibo Valentia. «All’unanimità – si legge nel comunicato stampa diramato – si è dato corso alla costituzione del nuovo organo di direzione che vede il sindaco della città, Enzo Romeo, nel ruolo di presidente e al quale si affianca nella carica di vicepresidente Rocco Colacchio» (presidente di Confindustria Vibo Valentia). «Gli altri componenti del Consiglio direttivo appena rinnovato sono: Salvatore Nusdeo, presidente di Confcommercio Vibo; Tonino Cugliari, presidente di Cna Vibo; Enzo Scalese, segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia; Giuseppe Porcelli, presidente della Coldiretti di Vibo Valentia».

Il nuovo Consiglio direttivo «come primo atto ha ratificato la nomina, già effettuata precedentemente dal sindaco Enzo Romeo, dell’avvocato Giovanna Fronte in qualità di patrocinante come parte civile nel processo denominato “Portosalvo”, parte civile già ammessa dal Tribunale. Su impulso dello stesso sindaco, già nel corso della prima seduta, si è proceduto a stilare un intenso programma di attività che, in termini non esaustivi, prevede»:

Incontri con gli studenti degli istituti scolastici superiori;

Estensione ampia dell'associazione a tutti gli enti e organismi che possano e vogliano rendersi partecipi attivi nella realizzazione degli scopi del sodalizio;

Promozione di eventi di divulgazione sugli scopi dell'associazione;

Pubblica fattiva attenzione e chiara vicinanza alle persone colpite, in tutti gli episodi che dovessero emergere nell'ambito del triste fenomeno criminale.

«Enzo Romeo, in qualità di nuovo presidente del sodalizio – conclude poi la nota stampa -, ha dichiarato il suo compiacimento per il vigore con il quale il sodalizio intende rinnovare gli scopi meritori e di grande valore sociale e civile che hanno dato origine all’Associazione».