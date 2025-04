Il Comune di Vibo esalta la sentenza (civile) che ha condannato la Provincia: «L’ex Ss 522 dinanzi alla cementeria è sua»

Il Tribunale ha stabilito che l’Ente intermedio dovrà sborsare 3,2 milioni di euro per risarcire la famiglia di un uomo che nel 2012 perse la vita in un incidente. Palazzo Razza: «Abbiamo sempre sostenuto che la competenza su quella strada non è nostra»

A seguito della sentenza emessa dal Tribunale civile di Vibo Valentia la Provincia è stata condannata al risarcimento – per 3,2 milioni di euro – dei familiari di Giuseppe Raffaele, morto nel febbraio 2012 a seguito di un incidente stradale lungo la ex statale 522 tra Bivona e Vibo Marina.

L’ente intermedio è stato ritenuto dal giudice responsabile della gestione del tratto stradale, un aspetto da sempre contestato dalla Provincia che ha già annunciato ricorso in Appello. In merito alla vicenda interviene il Comune di Vibo con una nota stampa. Ne riportiamo il testo integrale.

La nota del Comune di Vibo

«Si è conclusa dopo diversi anni, con una sentenza del Tribunale di Vibo Valentia sezione civile, la lunga disputa sulla proprietà e quindi la competenza sulla strada ex Statale 522, nel tratto che attraversa i centri abitati di Bivona e Vibo Marina, e dove nel febbraio 2012 si verificò un incidente mortale. Il Tribunale ha infatti sancito come il proprietario della strada in oggetto sia la Provincia di Vibo Valentia. Tesi da sempre sostenuta dal Comune di Vibo Valentia, che ha avuto modo di provarlo in sede giudiziaria nell’ambito del procedimento nato per la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla famiglia della persona deceduta nel sinistro del 2012.

Al di là di questo aspetto, ciò che l’ente intende oggi evidenziare è l’importanza della sentenza del Tribunale grazie alla quale si è chiusa una vicenda annosa. “Dalle risultanze di causa – scrive il giudice – va ritenuta la proprietà del tratto stradale teatro del sinistro in capo all’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, che, in quanto tale, risulta esserne custode”.

“La consulenza tecnica d’ufficio ha rilevato che… vi è un atto ufficiale di trasferimento da parte della società Anas S.p.A. alla Provincia di Vibo Valentia tramite verbale di consegna datato 03/10/2001”. Inoltre, il tratto di strada in questione attraversa il centro abitato di Vibo Marina che ha popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e pertanto “rimane di proprietà provinciale”. Aggiunge il giudice: “Sino alla data odierna non esiste alcun verbale di consegna della strada in questione dalla Provincia di Vibo Valentia al Comune di Vibo Valentia”.

Vi sono poi altre circostanze evidenziate dal Tribunale, tra le quali una, a conferma della proprietà in capo alla Provincia: “Che l’ente gestore della strada, e quindi custode della stessa, sia la amministrazione provinciale si desume peraltro dalla delibera n. 16/2023 adottata dalla struttura gestionale n. 7 della Provincia di Vibo Valentia con la quale è stato deliberato il senso unico alternato sulla sp 95 dal Km 11+650 al Km 11+750 (compreso nel tratto di strada di cui si discute) per consentire l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione. Come è noto la competenza a regolamentare la circolazione stradale appartiene all’ente proprietario della strada sicché il documento sopra citato è un chiaro indice della classificazione provinciale della strada teatro del sinistro”».