Diffamò il sindaco di Filandari, condannato ex consigliere comunale e referente della Lega

Diffamazione aggravata a mezzo social network. Per questa accusa, l’ex consigliere comunale di Filandari Francesco Artusa, 41 anni – referente locale della Lega di Salvini e già consigliere provinciale a Vibo – ha chiesto e ottenuto dal Tribunale penale, in composizione monocratica, di patteggiare una pena pecuniaria ed è stato per questo condannato dal giudice.

Ad avviso della Procura, comunicando con più persone, attraverso un post pubblicato sulla piattaforma “Facebook”, Francesco Artusa era accusato di aver offeso la reputazione dell’attuale sindaco di Filandari, Concettina Rita Maria Fuduli, parte civile nel processo con l’assistenza e la difesa dall’avvocato Giovanni Vecchio.

In particolare, il 10 gennaio 2023 l’allora consigliere di minoranza, Francesco Artusa era accusato di aver scritto su Facebook il seguente Post per il quale ha ora patteggiato la pena: «Fanno le ritorsioni come i bambini. Sindaco e vicesindaco dovete pagare l’attentato incendiario al consigliere Artusa». A margine della sentenza, l’avvocato Giovanni Vecchio ha commentato: «Troppo spesso i social network, Facebook in particolare, vengono scambiati erroneamente per spazi di impunità dove l’offesa all’altrui reputazione è ritenuta libera e priva di conseguenze. La cose, a ben vedere, stanno esattamente al contrario».

