Soriano, gufo reale intrappolato nel vano ascensore del Polo museale salvato dai vigili del fuoco

Un visitatore… inusuale quello che nella mattinata odierna ha deciso di entrare senza pagare il biglietto, all’interno del Polo Museale di Soriano Calabro. L’epicentro della storia culturale e archeologica sorianese vanta infatti migliaia di turisti regionali, nazionali e internazionali ogni anno, ma questa volta il turista accorso è un gufo.

Questa mattina, infatti, l’uccello rapace è stato trovato intrappolato nel vano ascensore e salvato grazie al tempestivo intervento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di Serra San Bruno, che gli hanno garantito il ritorno alla libertà, facendolo volare sotto il cielo del Parco Archeologico. Si tratterebbe di un gufo reale, conosciuto anche come gufo aquila. Tale specie, inoltre, è tutelata dalla Direttiva Uccelli ed è considerata vulnerabile dalla Lista Rossa Nazionale, per questo motivo risulta particolarmente protetta in Italia dalla legislazione venatoria. L’uccello potrebbe essersi introdotto la scorsa notte restando poi intrappolato. Paura passata per il rapace, che è tornato libero. Rimane l’inconsueta visita da registrare sul taccuino del Polo Museale, guidato dalla direttrice Mariangela Preta.