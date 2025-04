Sorpresi in casa con droga e munizioni, nei guai una giovane coppia di Serra San Bruno

Il Tribunale ha convalidato gli arresti ponendo il ragazzo ai domiciliari e prevedendo per la sua compagna la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza

La Polizia di Stato, nell’ambito dei potenziamenti di controllo del territorio, ha tratto in arresto due giovani di Serra San Bruno, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei soggetti dovrà, inoltre, rispondere del reato di detenzione abusiva di munizioni. L’operazione, eseguita dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno, che ha portato inoltre al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, è scaturita da un urgente attività di controllo condotta nei confronti di una ragazza, sospettata dagli agenti di detenere droga nella sua abitazione.

L’intuizione degli investigatori si è rivelata corretta quando la ragazza è stata sorpresa a gettare dalla finestra diverse confezioni di stupefacente: un involucro contenente 48 grammi di cocaina, 3 involucri contenenti 710 grammi di hashish e 9 involucri con 988 grammi di marijuana. La ragazza è stata poi portata in Commissariato dove è stata raggiunta dal compagno che, davanti agli investigatori, si è assunto la piena responsabilità della quantità di stupefacenti ritrovata fino a quel momento. Una successiva perquisizione domiciliare e personale nei suoi confronti ha portato al ritrovamento di altra droga e munizioni di armi da fuoco, ben occultati all’interno di una nicchia del gas nei pressi della sua abitazione.

Questa seconda perquisizione ha dunque portato alla luce: 7 involucri contenenti 4,30 grammi di cocaina; 2 involucri contenenti 24 grammi di marijuana; 15 cartucce calibro 7,65; 16 pallettoni calibro 16 e 2 bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, gli agenti del Commissariato hanno proceduto all’arresto dei due indagati, per i quali si è disposto il giudizio penale per direttissima. Il Tribunale, convalidato l’arresto, ha posto agli arresti domiciliari il giovane e previsto la misura di obbligo di dimora nel comune di propria residenza per la ragazza.