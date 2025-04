Periferie di Tropea abbandonate all’incuria: l’ex consigliere comunale Piserà si appella ai commissari per un intervento urgente

In contrada Campo alcuni residenti sono intervenuti di loro iniziativa anche per limitare la presenza di parassiti e roditori. A Marina Vescovado la situazione resta critica in attesa d'intervento da parte del Comune

Erbacce antistanti le case popolari vicine alla Polizia

«Le periferie meritano la stessa attenzione riservata alle zone centrali della città». Con queste parole, l’ex consigliere comunale Antonio Piserà ha lanciato un appello ai Commissari straordinari del Comune di Tropea, chiedendo un intervento urgente per lo sfalcio delle erbacce che stanno invadendo le aree interne ed esterne alle case popolari. «La situazione più critica» è stata segnalata nelle abitazioni di contrada Campo, ubicate poco distanti dal posto fisso di Polizia, e in altre zone residenziali popolari, «dove le erbacce – ha sottolineato Piserà – hanno raggiunto altezze tali da arrivare ai primi piani degli edifici, rendendo impraticabili le aree comuni e favorendo la proliferazione di parassiti e roditori. Alcuni residenti si sono rimboccati le maniche provvedendo personalmente allo sfalcio, dove possibile, ma oggi – ha incalzato Piserà – è necessario un intervento sistematico da parte degli operai comunali. Non si può continuare a ignorare le richieste di chi vive nelle periferie, che hanno gli stessi diritti di chi abita nel centro».

Il degrado in zona Marina Vescovado

Un’analoga condizione di degrado è stata riscontrata poi nel quartiere Marina Vescovado, lungo la strada che conduce alle abitazioni accanto alla “Casa della Carità”, dove «le sterpaglie stanno per ostacolare il passaggio dei residenti». La gravità della situazione è stata documentata dallo stesso Piserà con materiale fotografico allegato alla richiesta formale inviata al Comune. «Chiediamo rispetto per tutti i cittadini, a partire da chi vive in contesti più fragili. Il decoro urbano non può fermarsi al centro storico: è tempo di intervenire con urgenza e ristabilire condizioni dignitose in tutte le aree della città», ha in fine concluso Piserà.