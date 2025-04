Vibo, un’altra piazza targata Pnrr restituita alla città: domani a Porto Salvo l’inaugurazione dell’area riqualificata tra via Roma e via Barletta

Domani pomeriggio, alle ore 16 sarà inaugurata la piazza di Porto Salvo alla presenza del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, dell’assessore Salvatore Monteleone, dal Rup (Responsabile unico del procedimento) Vincenzo Maccaroni e dai responsabili tecnici della ”Giosa Srl” con l’architetto Salvatore Mancuso e l’ingegnere Cristina Rotella.

Si tratta nello specifico di un’area molto ampia che si trova tra via Roma e via Barletta che, come si legge in una nota, ha visto l’intervento, finanziato dal Pnrr su cinque differenti zone: «Nell’area Anfiteatro è stato realizzato un intervento di ripristino e manutenzione della pavimentazione esistente in cemento stampato, sono state sostituite le panchine, istallati nuovi cestini portarifiuti, e rifatto l’impianto di illuminazione; si è proceduto anche alla rasatura cementizia dei parapetti e alla verniciatura delle ringhiere. Inoltre i prospetti dell’edificio destinato ad oratorio sono stati ripristinati così come l’impermeabilizzazione della copertura e sostituita la pensilina posta sull’ingresso».

Nella nota vengono menzionate anche altre opere: «Nell’area del campo sportivo sono state ripristinate le recinzioni e istallato un nuovo campo polifunzionale completo di illuminazione; nella stessa area è stata realizzata la pavimentazione di una zona con inserimento di aiuola, sia per la creazione di parcheggi che per modificare il deflusso delle acque meteoriche e evitare l’intasamento del canale di scolo perimetrale al campo. nell’area destinata a giochi per bambini è stato realizzato un percorso in terra stabilizzata, un nuovo impianto di illuminazione con lampade a led e giochi per lo sviluppo della mobilità e dell’equilibrio. Lungo i viali è stato realizzato un pavimento in stampato di cemento (a similitudine di quello esistente nell’area dell’anfiteatro) e sostituiti ed implementati i corpi illuminati».