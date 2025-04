Soriano, scomparsa la fioraia Grazia Arena: comunità mobilitata, carabinieri e cittadini la cercano ovunque

Da questa mattina il comune di Soriano Calabro è in ansia per la scomparsa di Grazia Arena. La notizia si è diffusa nella mattinata odierna allertando la comunità e le Forze dell’Ordine, anche perché la stessa Arena non sarebbe mossa da alcun motivo specifico che porti all’allontanamento.

Avviate le ricerche

Si tratta di una signora di circa settant’anni. Il tratto che percorre quotidianamente è sempre lo stesso: casa-lavoro e lavoro-casa. Grazia Arena, infatti, gestisce insieme ai figli un negozio di fiori sito al centro del paese, ed è proprio davanti alla porta del suo negozio che lei giornalmente si siede. Questa mattina dunque l’allarme e con le ricerche che sono subito partite, con i familiari in prima linea. Carabinieri della Stazione locale e volontari, inoltre, proprio in queste ore stanno setacciando a piedi ogni vicolo e viuzza del paese per cercare la settantenne, anche perché la stessa non è automunita e dunque non può spostarsi con mezzi di trasporto.