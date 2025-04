Soriano, due bambine ritrovano l’anziana fioraia che era scomparsa questa mattina

È stata ritrovata Grazia Arena, la fioraia che nella mattinata odierna non si trovava in paese. Appena scattato l’allarme, subito sono state avviate le ricerche da parte dei Carabinieri della Stazione locale e dei Volontari e dopo pochissime ore la stessa è stata ritrovata.

Si tratta di una signora di circa settant’anni ma che da sempre il suo tratto giornaliero è lo stesso: casa-lavoro e lavoro-casa. Grazia Arena, infatti, gestisce insieme ai figli un negozio di fiori sito al centro del paese, ed è proprio davanti alla porta del suo negozio che lei giornalmente si siede. Questa mattina dunque l’allarme e con le ricerche che sono subito partite, con i familiari in prima linea, dal momento che l’ultima volta che la dona era stata vista era presso la Chiesa del Carmine intorno alle 7:30. Le ricerche sono partite intorno alle 8:30 con i Carabinieri della Stazione locale e i volontari che si sono messi subito all’opera per setacciare a piedi ogni vicolo e viuzza del paese cercando la settantenne, anche perché la stessa non è automunita e dunque non può spostarsi con mezzi di trasporto. E dopo pochissime ore dall’allarme. Alla fine Grazia Arena è stata ritrovata all’interno di un giardino privato, in via Collina degli Angeli, in buone condizioni di salute ma un po’ sporca e disorientata forse a causa di un probabile caduta. A ritrovarla, però, non sono state le Forze dell’Ordine o i volontari bensì due bambine, Marisol e Marzia, che hanno subito avvisato i propri genitori sul ritrovamento.