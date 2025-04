Operazione “Alto impatto” tra Mileto e Francica, i sindaci ringraziano i carabinieri: «Così si riporta legalità sui nostri territori»

Il sindaco di Mileto Giordano

All’indomani dell’operazione denominata “Alto impatto”, adottata dal Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia sui territori comunali di Mileto e Francica, arriva l’attestato di gratitudine inoltrato alle forze dell’ordine dai rispettivi sindaci delle due comunità, Salvatore Fortunato Giordano e Michele Mesiano. L’azione di contrasto ai reati, in materia di armi e stupefacenti, è stata condotta in sinergia con lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, l’8º Nucleo Elicotteri, le unità cinofile e i Carabinieri Forestali, d’intesa con il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo. All’opera, nell’occasione, sono entrati oltre 100 militari. «Nella nostra qualità di sindaci di Mileto e Francica – sottolineano oggi al riguardo Giordano e Mesiano – abbiamo appreso favorevolmente l’iniziativa denominata “Alto impatto” che ha interessato i nostri territori».

«Non possiamo che essere felici e porgere le nostre congratulazioni e solidarietà, cogliendo l’occasione per porgere anche gli auguri di buone festività pasquali, a chi ha organizzato ed eseguito quanto sopra, nella massima condivisione di queste iniziative, che contribuiscono a riportare legalità e giustizia nei territori amministrati. Ci congratuliamo quindi – aggiungono – con il Comando provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, l’8º Nucleo Elicotteri, le unità cinofile e i Carabinieri Forestali e i Comandi di stazione territoriali, nonché con il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo e il Prefetto Anna Aurora Colosimo».

In conclusione i due sindaci dei Comuni di Mileto e Francica si dicono certi «che con un’attività coordinata e sinergica, l’azione intrapresa possa essere portata avanti per restituire ai cittadini onesti ambienti agibili sicuri e giusti». L’operazione anticrimine rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza delineato in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, incontro nel corso del quale il prefetto Colosimo ha tra l’altro evidenziato l’importanza del coordinamento tra le forze dell’ordine.