Morte di papa Francesco, Mattarella: «Grande dolore». Meloni: «Mi mancherà molto, con lui eri sempre a tuo agio»

«Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio sulla morte di papa Francesco.

«Torna alla casa del Padre un grande uomo, un grande pontefice che penso tutto il mondo ricorderà per essere il Papa della gente, il Papa degli ultimi». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la voce rotta per la commozione, al Tg1. «Ha dedicato tutto il suo pontificato a dare voce a chi non aveva una voce. Mancherà. Mancherà anche a me perché avevamo uno straordinario rapporto personale. Era un pontefice con il quale si poteva parlare di tutto, con il quale io ho avuto veramente il privilegio di potermi confrontare su tutto. Era una persona, e in questo credo sia stato molto particolare come pontefice, ci si poteva parlare con grande semplicità, un po’ come si farebbe con il proprio parroco».

«Era una persona con la quale davvero ti sentivi bene, ti sentivi a tuo agio, e credo che questa sia stata una grande particolarità di Papa Francesco, come credo quello che è questo carattere molto forte che per noi era sempre accompagnato da un straordinario senso di umorismo. Diceva sempre ‘non perda il suo senso di umorismo’. Chiaramente lui torna alla casa del Padre e insomma per noi cattolici lo dobbiamo vedere come un giorno particolare, però insomma a noi mancherà. A noi mancherà molto e voglio dire anche che il fatto che se ne vada insomma il Lunedì dell’Angelo è come se lui fino all’ultimo avesse voluto assolvere il suo compito, insomma anche in questi ultimi giorni io l’ho incontrato, chiaramente era affaticato però voleva esserci. C’era, c’è stato fino all’ultimo, ci mancherà molto».