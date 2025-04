Una nuova Vibo è possibile? Se ne parla a Dentro la Notizia con il sindaco Enzo Romeo

Intimidazione al bar Giurgola, Affruntata, tensioni in Consiglio e opere incompiute: questi i temi della puntata odierna del format condotto dal direttore de Il Vibonese Enrico De Girolamo. Appuntamento alle 13 su canale 11 o in streaming su LaC Play

Sono giorni carichi di aspettative per Vibo Valentia. La straordinaria ondata di solidarietà che ha investito i gestori del bar Giurgola, che, dopo appena quattro giorni dall’inaugurazione hanno subito un’intimidazione di stampo mafioso, è apparsa come una ventata di aria fresca rispetto alle tiepide reazioni e le parole di circostanza di una volta.

Migliaia di cittadini mettendoci nome e cognome sui social e la faccia presentandosi direttamente nel locale dei Giurgola, hanno espresso una vicinanza autentica, segno che la città forse non è più disposta a subire inerme.

Di questo e di altro si parlerà oggi a Dentro la notizia, con il direttore de Il Vibonese, Enrico De Girolamo, che intervisterà il sindaco Enzo Romeo.

Sarà anche l’occasione per commentare quanto accaduto a Pasqua, con la città letteralmente invasa da chi ha assistito all’antico rito dell’Affruntata.

Non mancheranno domande sulla situazione politica e sugli assetti variabili della maggioranza dopo la nascita di un nuovo gruppo consiliare che ha smantellato proprio quello legato alla lista di Romeo, segno di tensioni che si stanno accumulando e potrebbero compromettere la tenuta dell’Amministrazione. Infine si parlerà delle opere pubbliche pronte ma ancora non consegnate alla città, come il sottopasso di Vibo Marina e il parco della biodiversità, che dovrebbe cambiare faccia alla periferia sud di Vibo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.