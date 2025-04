Morte di papa Francesco, nella Prefettura di Vibo collocato il registro delle condoglianze su disposizione del Consiglio dei ministri

Sarà possibile firmare per manifestare il proprio cordoglio fino alle ore 20 di sabato 26 aprile, data delle esequie del Santo Padre. L'elenco sarà poi trasmesso al vescovo Attilio Nostro

Con una nota stampa la Prefettura di Vibo Valentia ha reso noto che a seguito della proclamazione dei cinque giorni di lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco, è stato collocato nel salone d’ingresso del palazzo in ci ha sede un registro di condoglianze per dare la possibilità a tutti i cittadini di manifestare direttamente il proprio cordoglio, una disposizione che hanno adottato anche le altre Prefetture di tutta Italia su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri . Sarà possibile farlo fino alle ore 20:00 di sabato 26 aprile, data delle esequie del Santo Padre, il registro sarà poi trasmesso al vescovo della diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, Attilio Nostro. Invitata tutta la cittadinanza a partecipare.