Scuola di Porto Salvo, nuovo step verso l’avvio dei lavori che consentiranno la riapertura del plesso

«Non abbiamo abbassato e non abbasseremo mai lo sguardo e l’attenzione: Porto Salvo merita la sua scuola e la riavrà». Con queste parole cariche di determinazione e soddisfazione, il Comitato Insieme per Porto Salvo rende note importanti novità che riguardano la scuola elementare di Porto Salvo. Il Comune di Vibo Valentia, infatti, tramite il Settore 5 -Infrastrutture e nuove opere, ha affidato i servizi tecnici di integrazione e completamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione), esperto protocollo Itaca, segnalazione certificata di agibilità ed attività connesse degli interventi di adeguamento sismico, all’ingegnere Francesco Antonio Roti per un importo di 60mila e 500 euro (oltre Iva).

I fondi e i lavori in stand by

Una notizia positiva per l’istituto scolastico di via Roma chiuso da 4 anni in attesa di necessari interventi di ristrutturazione e riqualificazione. I lavori, tuttavia, per lungo tempo sono rimasti in stand by a causa di finanziamenti che tardavano ad arrivare. Nel gennaio scorso il Comune di Vibo aveva ottenuto 400mila euro dal ministero per il recupero della struttura. Questi fondi si sono aggiunti ai 420mila euro già stanziati dalla Regione portando il totale a oltre 800mila euro.

I servizi tecnici

Per la spesa complessiva necessaria di 73mila e 810 euro, per l’affidamento dei servizi tecnici – si legge nella determina – si farà fronte con 20mila e 508 euro (fondi Fsc concessi Ministero istruzione), 44mila e 568 euro (fondi concessi dalla Regione) e 8mila e 733 euro (fondi già impegnati con determinazione dirigenziale).

I prossimi passaggi

L’iter burocratico, dunque, prosegue. «Il prossimo passaggio previsto, ci fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone, è l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta e, quindi, l’affidamento dei lavori», conclude il Comitato Insieme per Porto Salvo.