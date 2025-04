Rubati gli incassi nella chiesetta di Piedigrotta a Pizzo, indagini in corso

Indagini in corso a Pizzo Calabro da parte dei carabinieri della locale Stazione per far luce sul furto degli incassi nella chiesetta di Piedigrotta. Uno o più malviventi, dopo aver forzato il lucchetto del cancello che conduce alla chiesetta, approfittando delle ore notturne ha portato via tutti i soldi contenuti in una cassa automatica, anche questa divelta e forzata. Si tratta del denaro incassato negli ultimi giorni di accesso dei visitatori al luogo di culto, meta di pellegrinaggio e fra i siti più visitati in Calabria.

La scoperta del furto si è avuta ieri mattina alla riapertura della chiesetta ai turisti. Nessun danno si registra, invece, alla statue in tufo custodite nella chiesetta, interamente scavata nelle rocce tufacee. Utili alle indagini dei carabinieri potrebbero rivelarsi le immagini catturate da alcune telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti in zona.