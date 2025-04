Vibo, acqua sporca e maleodorante nella parte alta della città: nuova emergenza nel bel mezzo del ponte del 25 aprile

Il problema dell’acqua sporca che sgorga dai rubinetti di Vibo è ormai una costante e sta interessando sempre più quartieri. Dal tardo pomeriggio di ieri il problema si è acuito nella zona alta della città e in particolare lungo Viale Accademie Vibonesi e nelle zone limitrofe. Dai lavandini fuoriesce acqua scura e, questa volta, anche maleodorante, ed è questo l’aspetto più inquietante di un disagio che purtroppo non è certo una novità in questa zona della città.

Molti residenti hanno da subito segnalato l’accaduto al Comune, ma la giornata di festa per il 25 aprile e il ponte in calendario lasciano poche speranze e in tanti si stanno rassegnando ad attendere l’inizio della prossima settimana prima che il problema venga risolto. “Se” verrà risolto. Per tirare avanti in questi giorni, dunque, bisognerà ricorrere alle solite soluzioni fai-da-te, tra bottiglie d’acqua acquistate nei supermercati e rifornimenti volanti con taniche da riempire altrove, magari a casa di parenti o attraverso qualche fontana pubblica “sicura”.