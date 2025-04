Briatico, incendio in un palazzo nobiliare abbandonato: vigili del fuoco al lavoro per ore per evitare il peggio

L’intervento dei Vigili del fuoco

Mattinata di apprensione oggi a Briatico, in via Garibaldi, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un palazzo nobiliare da tempo in stato di abbandono. L’allarme è scattato alle ore 9:10, mobilitando immediatamente i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Le fiamme, secondo quanto riferito dai pompieri, hanno interessato cumuli di rifiuti di vario genere presenti all’interno della struttura, propagandosi rapidamente ad alcune porte e a una porzione del solaio in legno. La situazione avrebbe potuto degenerare rapidamente, mettendo a rischio l’intera struttura storica. Fortunatamente, il pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina, supportati da un’autobotte giunta dalla sede centrale, ha permesso di circoscrivere e domare le fiamme in tempi celeri.

L’efficace azione dei pompieri ha impedito che l’incendio si estendesse al resto dei solai in legno dell’edificio, scongiurando danni ben più gravi al patrimonio storico locale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte fino alle ore 12:40. Al momento, non sono note le cause che hanno innescato l’incendio e le autorità competenti potrebbero avviare nelle prossime ore le indagini per accertare l’origine del rogo.