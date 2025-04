L’ultimo dono di Francesco per la pace: Trump incontra Zelensky al funerale del Papa. Secondo il Vaticano hanno partecipato 250mila persone

Dopo la cerimonia in Piazza San Pietro, il corteo funebre si è snodato lungo le vie di Roma per giungere alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove il Pontefice sarà sepolto

Dopo il lungo saluto dei fedeli, circa 250mila dal 23 aprile, è il giorno dei funerali di Papa Francesco. A partire dalle 10. 00 di oggi, sabato 26 aprile, le esequie sul sagrato di San Pietro, basilica che per tutta la notte ha ospitato il feretro del Santo Padre. Poi, al termine della cerimonia, il lento corteo funebre con la salma fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dove Francesco riposerà per sempre.

LaC Tv segue gli avvenimenti in diretta a partire dalle 9. 30. Alla conduzione Francesco La Luna, in studio anche il direttore Franco Laratta. Lo speciale sul canale 11 del digitale terrestre e sulle nostre testate web e social.

12:23 – Vaticano: «Ai funerali oltre 250mila persone

«Le autorità competenti informano che, mentre terminano i funerali di Papa Francesco, sono presenti oltre 250. 000 persone». Lo annuncia la sala stampa vaticana.

12:19 – Zelensky-Trump: secondo incontro dopo i funerali

Zelensky e Trump «si sono accordati» per un secondo incontro oggi. Lo riferisce il portavoce della presidenza ucraina. Zelensky ha avuto un incontro a margine dei funerali del papa con Trump, Macron e Starmer. La Casa Bianca ha definito l’incontro con Zelensky «molto produttivo».

L’incontro (immortalato in un’immagine già definita storica) è durato circa una decina di minuti. Dopo avere reso omaggio al Papa, Trump, invece di uscire sul sagrato, si è appartato con il leader ucraino e poi, dopo il breve faccia a faccia, sono usciti uno dopo l’altro, accompagnati dalle mogli Melania e Olena, in piazza. Zelensky, invece della consueta uniforme militare, è vestito in nero.

12:16 – Il saluto di Piazza San Pietro

Il funerale del Papa è terminato. Da Piazza San Pietro è salito ancora un lungo applauso dei fedeli.

12:08 – Termina la cerimonia funebre

La bara di Papa Francesco è stata aspersa con l’acqua benedetta e incensata dal cardinale che presiede la messa esequiale, Giovanni Battista Re. È uno degli ultimi momenti della celebrazione.

11:58 – Nelle carceri i detenuti seguono i funerali del Papa

Da Brescia a Rebibbia, fino al carcere di Regina Coeli, dove Francesco è stato fino a tre giorni prima di morire, alcuni detenuti stanno seguendo i funerali del Papa sui televisori negli spazi comuni allestiti dagli stessi istituti per consentire a tutti di poter partecipare alla cerimonia. A quanto si apprende, alcuni detenuti avrebbero anche chiesto, e ottenuto, il permesso di essere in piazza San Pietro per essere ai funerali.

10:52 – L’omelia del cardinale Re: «Francesco si è speso per gli ultimi della Terra»

«È stato un Papa in mezzo alla gente con cuore aperto verso tutti. Inoltre è stato un Papa attento al nuovo che emergeva nella società e a quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa». Così il cardinale Govanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, nell’omelia della messa esequiale di Papa Francesco.

10:37 – Ai funerali di papa Francesco 200mila persone

«In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200 mila persone». Lo annuncia la sala stampa della Santa Sede.

10:34 – Tanti giovani ai funerali: «Un Papa unico, cercava la pace»

Papa Francesco «era unico perché cercava la pace tra i popoli. Difficilmente ce ne sarà un altro come lui». Questo il pensiero dei tantissimo giovani che oggi partecipano ai funerali di Papa Francesco.

Sono molti i tanti ragazzi assiepati a via della Conciliazione. «È il personaggio storico che in assoluto si è speso di più per creare concordia tra i popoli», dice più di uno. In molti lo definiscono «un papà, un nonno che si è sempre dedicato agli ultimi» e sottolineano che «avrebbe voluto noi ragazzi vicino a lui in piazza San Pietro, e non tutti questi potenti mentre noi siamo qui lontani».

10:26 – Il Vangelo sulla bara del Papa

Sulla bara del Papa è stato posto il Vangelo aperto dal Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, e da uno dei segretari del Pontefice, don Daniel Pellizzon.

10:16 – La celebrazione dei funerali

A presiedere la celebrazione, in lingua latina e secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis nella nuova edizione del 2024 con le semplificazioni volute da Papa Bergoglio, è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti, ci sono poi 200 ministri della comunione e oltre 4 mila presbiteri nella parte destra del sagrato, dove si trova la statua di San Pietro. Sono stati predisposti 225 pissidi per i fedeli, mentre per i sacerdoti sono stati preparati 80 calici e altrettante pissidi. Davanti l’altare, sulla destra, l’icona della Salus Populi Romani. Da domani mattina, domenica 27 aprile sarà possibile per i fedeli visitare la tomba del pontefice.

10:07 – Un Papa «che ha parlato ai giovani»

Papa Francesco è stato il pontefice che più si è avvicinato ai giovani. Lo afferma Giuseppe Scuticchio, storytelling nell’ambito della diretta dello speciale LaC Tv sui funerali di Bergoglio: «Parlare ai giovanissimi, fin dall’inizio del Pontificato grazie anche ai social. Probabilmente è stato l’unico nella storia»

09:45 – Sodano: «Si è rivolto ai vessati»

«Il Papa degli ultimi e anche dei vessati. Si è rivolto a quello che gli ultimi rappresentano, la spaccatura che c’è nel genere umano. La disuguaglianza tra chi ha tutto e chi non ha niente è stato il messaggio che ha voluto mandare. Non è la giornata del dolore ci ha lasciato qualcosa di più importante oltre il dolore, è la scelta». Così Elena Sodano, presidente associazione RaGi di Catanzaro.

09:35 – Laratta: «Un Papa rivoluzionario»

«È stato il papa degli ultimi ma anche, con quelle scarpe consumate, simbolo di un pontefice che ha rinunciato ai simboli del Papato. Un ritorno alla chiesa cristiana e delle origini. In questo senso è stato un Papa rivoluzionario». Così il direttore di LaCnews24, Franco Laratta nell’apertura della nostra diretta.

09:25 – L’arrivo di Biden



L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato in Piazza San Pietro insieme alla moglie Jill Biden. Biden siederà con il resto della delegazione degli Stati Uniti, tra cui l’attuale presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump.

09:10 – Già 140mila persone a San Pietro

Sono già 140mila le persone arrivate nell’area di San Pietro per assistere alle esequie di papa Francesco.

140 le delegazioni che hanno già fatto accesso in Vaticano. E’ la stima che emerge dal Centro per la gestione della sicurezza dell’evento della Questura di Roma. A circa un’ora dall’inizio della cerimonia, Piazza San Pietro è vicina al riempimento della capienza di 40 mila persone. Si stimano 100 mila persone già presenti in via Conciliazione e lungo le vie di afflusso.

08:30 – Accampati per i funerali del papa: il gruppo parrocchiale arrivato da Anoia

Tra quelle dei fedeli arrivati dalla notte di venerdì per assistere ai funerali di papa Francesco, le agenzie internazionali hanno rilanciato anche la storia di un gruppo parrocchiale calabrese che si è accampato tutta la notte per ottenere un buon posto. Erano già venuti a Roma per la canonizzazione del primo santo millennial (Carlo Acutis) prevista per domenica, che è stata sospesa per la morte del pontefice. Invece, sono arrivati un giorno prima per la cerimonia funebre. «Il Signore ha voluto così, quindi siamo venuti lo stesso», ha detto Sandra De Felice di Anoia, secondo quanto riporta La Presse. «Per me questo è un segno che dobbiamo essere veramente umili e caritatevoli. Altrimenti non siamo niente». I fedeli comuni si sono riversati sabato per ottenere un posto in piedi vicino alla parte posteriore della piazza che circonda l’antico obelisco, dietro ai posti Vip.

L’area a sinistra dell’altare principale, salendo i gradini della basilica, è riservata ai celebranti e alla gerarchia cattolica, mentre i leader mondiali e i reali saranno seduti a destra.

08:05 – 160 delegazioni ai funerali di Bergoglio

Sono oltre 160 le delegazioni ufficiali confermate fino a ieri sera e che parteciperanno stamane ai funerali di papa Francesco in Piazza San Pietro. Siederanno tutte sul sagrato vaticano, a destra dell’altare guardando la facciata della basilica. Al posto d’onore ci sarà la delegazione del Paese natale del Pontefice, l’Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei, con la sorella Karina quale segretaria generale della Presidenza. Quindi quella italiana, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: della delegazione faranno parte, tra gli altri, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, i vice presidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l’ambasciatore presso la Santa Sede Francesco Di Nitto. L’ordine della postazioni sul sagrato prevede poi i sovrani regnanti nell’ordine alfabetico del Paese (ma in francese), tra cui quelli del Belgio Re Filippo con la regina Matilde, di Danimarca Regina Mary, di Spagna Re Felipe VI con la Regina Letizia, di Giordania Re Abdullah II accompagnato da Rania, di Monaco Principe Alberto con la consorte Charlene, di Svezia Re Carlo Gustavo con la Regina Silvia.

Teste coronate arriveranno anche dagli Emirati arabi, dal Lesotho, dal principato di Andorra e da quello del Lichtenstein; a Roma anche i granduchi del Lussemburgo, mentre fra i principi ereditari ci saranno William per il regno Unito e la principessa Mette-Marit di Norvegia. Per quanto riguarda i capi di Stato, siederanno sempre in ordine alfabetico francese del Paese. Tra i presenti, il tedesco Frank-Walter Steinmeier con il cancelliere Olaf Scholz; il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva; lo statunitense Donald Trump con la consorte Melania; il francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte; l’ungherese Tamas Sulyok con il primo ministro Viktor Orban. Previsto poi l’ucraino Volodymyr Zelensky con la moglie Olena.

07:45 – Ultimo viaggio in papamobile

Il Papa compirà il suo ultimo ‘viaggio’ terreno a bordo di una papamobile. Per il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore, dopo i funerali, è stato riadattato il pianale di una papamobile che il Papa aveva utilizzato in un viaggio in Oriente. È stata la soluzione per avere un mezzo aperto e consentire a tutti di vedere il passaggio della bara del Pontefice per le vie di Roma alla fine delle esequie.

06:45 – Fiumi di fedeli in fila

Cominciano a entrare i primi fedeli e religiosi a Piazza San Pietro dopo aver superato i controlli ai varchi. In tanti hanno corso per raggiungere le prime file e i posti a sedere che sono in numero limitato per assistere ai funerali di papa Francesco. Un gruppo di giovani salesiani racconta di essere in piazza “da mezzanotte”. Un uomo vestito in abiti tipici albanesi sventola una bandiera della sua nazione: «Sono in fila dalle 7 di sera di ieri», dice. Con lui c’è don Antonio, coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici albanesi in Italia, e un altro connazionale. «Grazie santo padre per la canonizzazione di madre Teresa, la tua visita nel nostro paese, la beatificazione dei nostri martiri», si legge sul cartello che mostrano tra la folla. Qualcuno invece indossa l’uniforme della propria confraternita, come Lorenz e Luca che hanno guidato 16 ore dalla Germania per raggiungere Roma e per poter partecipare ai funerali di Papa Francesco.