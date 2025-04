Funerali di papa Francesco, anche i volontari vibonesi del coordinamento ”Augustus” tra coloro che hanno assicurato i servizi logistici

Proprio qualche ora fa si è conclusa la cerimonia di esequie del Santo Padre, scomparso lo scorso lunedì, che ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli provenienti da tutto il mondo (250mila secondo il Vaticano) che hanno riempito Piazza San Pietro e le vie di Roma. Una cerimonia che già dagli scorsi giorni ha mobilitato un gran numero di personale tra forze di polizia e squadre di volontari al fine di coordinarne al meglio lo svolgimento.

Tra questi anche un gruppo di 8 volontari appartenenti ad alcune associazioni della provincia di Vibo affiliate al coordinamento ”Augustus” (Anpana Gepa Sez. Vibo Valentia – Cipc Gruppo di Nicotera – ProCiv Augustus Vibo Valentia) , che come si legge in una nota, «hanno preso parte alle attività di logistica presso il campo base allestito al Parco di Centocelle, mentre dalle prime ore di questa mattina, sono stati presenti nelle zone limitrofe a Piazza San Pietro per dare assistenza ai numerosi pellegrini giunti per dare l’ultimo saluto a papa Francesco». Il rientro dei volontari è previsto per la sera di domani.