Il circolo Prc di Vibo intitolato a Nicola Arcella, la famiglia: «Commossi da questo omaggio»

La sede cittadina porterà il nome dello storico militante e già segretario provinciale del partito: «È stato simbolo di resistenza e lotta per i diritti dei lavoratori. Un modello per le giovani generazioni»

È stato intitolato a Nicola Arcella, storico militante di Rifondazione comunista e già segretario provinciale del partito e vicesindaco di Stefanaconi, tragicamente scomparso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma il 24 novembre del 2019, la nuova sede del circolo Prc di Vibo Valentia, con un gesto che la dirigenza locale ha inteso come «tributo alla lotta e all’impegno sociale». Ad un «compagno – è stato ricordato durante la cerimonia d’intitolazione svoltasi nei giorni scorsi – che ha dedicato la sua vita al miglioramento delle condizioni sociali e lavorative nella nostra regione». Alla presenza della famiglia e di compagne e compagni, «abbiamo ricordato il suo impegno politico e umano, sottolineandone l’attualità e l’importanza del suo esempio per le battaglie di oggi. La sua figura è diventata simbolo di resistenza e di lotta per i diritti dei lavoratori; intitolare il nostro circolo a lui significa mantenere viva la memoria del suo operato e del suo contributo significativo alla comunità locale».

Tra i presenti anche il segretario regionale del Prc-Se, Mimmo Serrao, che ha sottolineato come Nicola si distinguesse «per il suo impegno totale verso ciò in cui credeva. Questa sua naturale generosità lo rende un modello importante da seguire per le nuove generazioni». Durante l’incontro, è stata consegnata alla moglie di Nicola Arcella una targa commemorativa, come segno di riconoscimento per il suo impegno. «Il Circolo Prc “Nicola Arcella” – è stato infine ricordato – continuerà a portare avanti le sue lotte, organizzando attività e iniziative a sostegno dei diritti dei lavoratori e della democrazia partecipativa nel tessuto sociale».

Alla sezione vibonese del partito sono giunti i sentiti e commossi ringraziamenti da parte del padre di Nicola, Domenico Arcella, a nome delle famiglie Arcella-Pondaco. «É un gesto che ci emoziona – ha detto – e che rende onore alla memoria di chi ha fatto degli ideali dell’uguaglianza e della lotta per i diritti di tutti, la ragione della sua vita. Ringraziamo di vero cuore quanti, oggi, hanno inteso tributare a lui questo omaggio, affinché il suo esempio e la sua storia non vadano dimenticati».