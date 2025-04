La donazione è un atto d’amore: l’Avis di Tropea a Parghelia per una giornata all’insegna dell’altruismo

L'appuntamento è venerdì 2 maggio in piazza Europa dalle ore 8 alle 12. Possono aderire alla campagna di raccolta sangue intero, plasma o piastrine persone tra i 18 e i 65 anni in buono stato si salute

La locandina dell’appuntamento

L’Avis di Tropea sarà presente in piazza Europa a Parghelia il 2 maggio per una giornata dedicata alla donazione di sangue, un atto semplice ma fondamentale che può fare la differenza nella vita di molte persone. Lo slogan dell’iniziativa, “La donazione è un atto d’amore“, racchiude l’essenza di questo appello alla comunità. Come sottolinea Avis, «la maggior parte di noi può donare e, allo stesso tempo, chiunque potrebbe trovarsi nella condizione di aver bisogno di una trasfusione per sopravvivere. La donazione periodica, responsabile e anonima rappresenta la migliore garanzia per la qualità e la sicurezza delle terapie trasfusionali». Chi può donare? I requisiti fondamentali sono un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, un peso superiore ai 50 kg e un buono stato di salute generale. È possibile donare sangue intero, plasma o piastrine, a seconda delle necessità e dell’idoneità del donatore, valutata attraverso una valutazione clinica che include la compilazione di un questionario e un colloquio con personale medico qualificato.

Come prepararsi alla donazione? Avis raccomanda di «riposare adeguatamente la notte precedente, di fare una colazione leggera evitando grassi e latticini e di astenersi dal fumo nelle ore immediatamente precedenti». Durante la donazione, «è utile comunicare eventuali timori al personale infermieristico, rilassarsi e non accavallare le gambe per favorire il flusso sanguigno». Dopo la donazione, è consigliabile «concedersi una giornata di riposo, evitare sforzi fisici e reintegrare i liquidi bevendo molta acqua».