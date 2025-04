Mongiana festeggia i cento anni della signora Dina, il sindaco: «Infinita dolcezza, momenti emozionanti»

La comunità di Mongiana oggi ha festeggiato la signora Elisabetta Demasi, per tutti ”Dina” che ha spento cento candeline. In uno scenario che vede sempre più centri, soprattutto piccoli, svuotarsi ecco che questi compleanni acquistano un’importanza maggiore diventando l’emblema del nostro passato e di conseguenza della nostra storia.

L’augurio dell’amministrazione

Questa mattina, infatti, il sindaco Francesco Angilletta, l’assessore Fiorella Tripodi ed i consiglieri Irene Condine e Nazzareno Rullo hanno fatto visita alla loro longeva concittadina nella sua abitazione, alla quale hanno consegnato una targa in ricordo di questa giornata. «È stato particolarmente emozionante per me ed i miei consiglieri – ha affermato il primo cittadino in una nota – fare gli auguri alla splendida Dina per il raggiungimento di questo straordinario traguardo. Abbiamo trascorso insieme alla famiglia un momento gioioso durante il quale Dina ci ha fatto spesso sorridere con la sua infinita dolcezza».