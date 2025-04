Cartucce per la Latteria del Sole a Vibo, gli avvocati: «Non è il primo episodio e il titolare ha sempre denunciato»

In relazione all’articolo pubblicato il 23 aprile scorso (LEGGI QUI: Bottiglia incendiaria a Tropea anche per la ditta impegnata nei lavori delle case popolari, indagano i carabinieri), dagli avvocati Giuseppe Arcuri e Pietro Proto riceviamo e integralmente pubblichiamo: “L’articolo giornalistico “Bottiglia incendiaria a Tropea anche per la ditta impegnata nei lavori delle case popolari, indagano i carabinieri” pubblicato il 23 aprile u.s. evidenzia, con riferimento al fatto criminoso subito dalla Latteria del Sole, un passaggio ambivalente sulla genesi dello stesso. A tal proposito gli avvocati Giuseppe Arcuri e Pietro Proto chiariscono, nell’interesse del proprio patrocinato Michele Pugliese, che l’episodio accaduto non è il primo subito e che comunque il titolare della Latteria del Sole ha sempre puntualmente denunciato alle forze dell’ordine alla stessa stregua dei furti e delle rapine in precedenza subiti”.