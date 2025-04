Scia di sangue lungo le strade calabresi: due morti per incidenti nel Cosentino e Reggino

Due gravi incidenti mortali si sono verificati oggi nel Cosentino e nel Reggino. Il primo è avvenuto stamani dopo le 8.40 lungo la statale 18 nel tratto compreso tra Cirella e Diamante. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: Audi A6 e una Fiat Panda. Il conducente della Fiat Panda è morto a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, elisoccorso, ambulanza del 118 e tecnici Anas.

Incidente mortale tra Grotteria e Locri

Un secondo incidente si è invece verificato sulla 106 VarB, nel tratto compreso tra Grotteria e Locri. Una sola vettura coinvolta, una Ford C-Max, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Limbia. Il conducente, unico passeggero a bordo della vettura, è deceduto a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, il personale sanitario del Suem118, l’elisoccorso. Il tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.