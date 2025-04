Drapia, Zungri e Zaccanopoli si aggiudicano un cofinanziamento di 50mila euro per la realizzazione di una ciclovia turistica da 32 chilometri

Il progetto da 62mila euro complessivi consentirà di creare tra i tre comuni un itinerario percorribile in bici tra uliveti e panorami mozzafiato, dotato di stazioni di ricarica per i mezzi elettrici

Il Comune di Drapia si afferma a livello nazionale come protagonista della transizione verso la sostenibilità. L’amministrazione, guidata dal sindaco Alessandro Porcelli, esprime la propria «soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto in un bando nazionale» che vede Drapia primeggiare in Calabria e per l’aggiudicazione del finanziamento nell’ambito dell’iniziativa “Bici in Comune”. «Due successi – ha fatto sapere il sindaco Porcelli – che testimoniano la lungimiranza di una politica amministrativa focalizzata sulla collaborazione e sulla creazione di opportunità per la comunità». «Questo risultato conferma la validità di un principio guida del nostro programma amministrativo: lavorare insieme per moltiplicare le opportunità», ha aggiunto il primo cittadino. Un ringraziamento sentito è stato rivolto alle amministrazioni comunali di Zungri e Zaccanopoli, «la cui sinergia progettuale si è rivelata fondamentale per il raggiungimento di un punteggio elevato nel bando».

La gratitudine del sindaco si estende ai ministeri e agli Enti «che hanno creduto nel lavoro svolto dall’amministrazione», ma soprattutto agli Uffici e a tutti i dipendenti comunali. «È grazie al loro impegno quotidiano, alla dedizione e al senso di responsabilità che contraddistinguono il loro lavoro, se siamo riusciti a conseguire risultati importanti e traguardi significativi. Senza la loro professionalità, le soddisfazioni che oggi possiamo condividere non sarebbero state possibili». Il percorso verso questi successi non è stato casuale. «Già in passato, il Comune di Drapia aveva ottenuto un finanziamento ministeriale per la realizzazione di un’area dedicata alla raccolta e al deposito dei Raee. Questo servizio, attualmente svolto con il metodo porta a porta, sarà potenziato dal nuovo progetto – ha specificato Porcelli – che permetterà ai cittadini di conferire i materiali in modo autonomo e gratuito, con un conseguente miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità ambientale».

L’ultima opportunità colta riguarda l’iniziativa “Bici in Comune”, promossa dal ministro per lo Sport e i giovani, con il supporto di Sport e salute spa e Anci. «Drapia, in qualità di Ente capofila, ha presentato insieme ai Comuni di Zungri e Zaccanopoli il progetto “Biketour: dalla costa degli Dei all’altopiano del Poro”, un ambizioso piano inclusivo volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il ricco patrimonio turistico, culturale ed enogastronomico del territorio attraverso la mobilità ciclabile». L’obiettivo primario è «incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, promuovendo stili di vita sani e attivi e mettendo in luce le bellezze naturali del territorio». L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto europeo della “Cycling Strategy”, che mira a rendere la bicicletta un elemento centrale della mobilità quotidiana e a stimolare gli investimenti nelle infrastrutture ciclabili. Il progetto “Biketour” prevede interventi significativi:

La riqualificazione e la realizzazione di un itinerario cicloturistico interamente digitalizzato di circa 32 km , che sfrutterà strade interpoderali esistenti per collegare i principali centri dei tre Comuni. Il percorso attraverserà suggestivi uliveti secolari e offrirà panorami mozzafiato sulla costa, con tappe previste in diversi siti culturali, promuovendo un vivace ecosistema che intreccia arte, enogastronomia, natura e sport;

, che sfrutterà strade interpoderali esistenti per collegare i principali centri dei tre Comuni. Il percorso attraverserà suggestivi uliveti secolari e offrirà panorami mozzafiato sulla costa, con tappe previste in diversi siti culturali, promuovendo un vivace ecosistema che intreccia arte, enogastronomia, natura e sport; La creazione di punti di informazione e assistenza dedicati ai cicloturisti, unitamente alla promozione di pacchetti turistici “bike-friendly”;

dedicati ai cicloturisti, unitamente alla promozione di pacchetti turistici “bike-friendly”; L’installazione di punti di ricarica per biciclette elettriche con pedalata assistita e di sistemi di conta accessi lungo il percorso;

con pedalata assistita e di sistemi di conta accessi lungo il percorso; L’organizzazione di eventi e iniziative mirate a promuovere l’uso della bicicletta, la mobilità sostenibile e il cicloturismo.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 62.000 euro, di cui 12mila saranno coperti equamente dai tre Comuni (4.000 euro ciascuno), mentre il restante importo di 50.000 euro è stato finanziato grazie al bando “Bici in Comune” del dipartimento per lo sport del Governo.