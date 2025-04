Il Comune di Vibo incrementa la pianta organica: assunti 3 istruttori amministrativi. L’assessore Talarico: «Passo in avanti importante»

Si sono concluse le procedure di mobilità esterna per il trasferimento di tre unità dall’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

Il Comune di Vibo Valentia – si legge in una nota – «prosegue nell’azione di rafforzamento della propria pianta organica, nel rispetto di quanto previsto dal piano assunzionale contenuto nel Piano approvato di recente e nell’ottica di una sempre maggiore incisività nell’erogazione dei servizi al cittadino». Si sono appena concluse, infatti, le procedure di mobilità esterna per il trasferimento di tre unità dall’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) al Comune di Vibo Valentia.

«In un contesto non certo facile principalmente per ragioni di carattere economico-finanziario – commenta l’assessore al Personale Marco Talarico -, riuscire ad incrementare la dotazione organica dell’ente rappresenta un passo in avanti importante nella realizzazione dell’ampio programma politico-amministrativo del sindaco Enzo Romeo, che stiamo portando avanti con spirito di servizio ed abnegazione. Nel caso specifico – spiega il titolare degli Affari generali – si tratta di tre figure di istruttore amministrativo che vengono assorbite con contratto part-time ma a tempo indeterminato. Le procedure di reclutamento – conclude l’assessore Talarico – proseguiranno nei prossimi mesi seguendo il piano assunzionale previsto».