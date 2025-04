Volley, Panificio Pesce vince la prima partita della Supercoppa del Sud contro Campobasso

Un Panificio Pesce praticamente perfetto vince la prima gara della Supercoppa del Sud, battendo per due a zero la squadra di casa del Campobasso. Due set giocati alla grande che hanno fatto vedere una squadra, quella vibonese, scesa in campo per portarsi a casa senza patemi d’animo questa gara importantissima che le permette di attendere la Zafferana che incontrerà domani mattina. La formula di questa supercoppa parla di due set su tre, per rendere più snella la competizione, e le ragazze di Vito Iurlaro si sono fatte trovare davvero pronte, cattive e concentrate, tanto da lasciare davvero poco alle padrone di casa, che forse non si attendevano una avversaria così. Nel campo vibonese tutto è filato per il verso giusto e tutto a funzionato per come piace al tecnico.

Tutte brave le ragazze impegnate, che non si sono mai tirate indietro ed hanno sempre tenuta alta la concentrazione e la barra dritta per portare a casa la gara. Solo nel primo set c’è stata un po’ più di gara, con le Vibonesi che hanno controllato qualsiasi cenno di reazione delle molisane, senza mai soffrire. Il secondo set ha dimostrato la maggiore classe di Lavecchia e compagne che ha spezzato il ritmo e la resistenza del Campobasso che ha quasi subito mollato. In due a zero ed ora avanti la prossima.

Il tabellino

Panificio Pesce 2 – Campobasso 0

Progressione set: 25/19 – 25/13

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: La Vecchia, Canzoneri, Lopez, Bregni, Biankina,

Angilletta, Okoma, Dodaro ( L1), Barbuto A., Polverino, Montalbano, Lo Bianco (L2), Barbuto C.

Campobasso: Antonelli E, Antonelli I, Di Cesare, Di Domenico, La Bella, Martinelli, Sammartino

N, Sammartino N, Valente, Venditti, Zeolla, Puzo (L1),