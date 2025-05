Scontro moto-auto, due feriti in un incidente a Monterosso: interviene l’elisoccorso -VIDEO

È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a Monterosso. Coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è in fase di accertamento, un’automobile e una moto. I feriti, da quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine, ambulanza ed elisoccorso. Quest’ultimo ha trasferito una delle persone coinvolte all’ospedale di Catanzaro. L’altra è invece stata trasportata allo Jazzolino, a Vibo Valentia.