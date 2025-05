Vibo, sconti sulla Tari per chi differenzia: 250 euro per i 10 cittadini più virtuosi, 500 euro per altrettante utenze non domestiche

La giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, ha varato il progetto “Centro di raccolta che abbatte la Tari fino al 50%”. L’iniziativa mira a ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e a migliorare la qualità del riciclo, offrendo ai cittadini uno sconto significativo sulla tassa rifiuti (qui l’Avviso pubblicato sul sito del Comune). Il meccanismo è semplice e meritocratico: tutti i cittadini in regola con i pagamenti della Tari potranno conferire i propri rifiuti differenziati nei Centri di raccolta di Bivona (località Cementificio) e Vibo Valentia (località Aeroporto). Non sarà necessario presentare alcuna domanda di adesione. Un addetto peserà il materiale conferito e registrerà i dati in un database. Al termine dell’anno solare 2025, un algoritmo elaborerà una graduatoria basata sulla quantità di materiale differenziato conferito da ciascun utente, assegnando gli sconti in base a criteri di merito.

L’amministrazione comunale ha stanziato un totale di 10mila euro (5.000 per le utenze domestiche e 5.000 per quelle non domestiche) per questa iniziativa. L’assessore Miceli ha sottolineato come questo nuovo sistema superi le difficoltà riscontrate in precedenti tentativi, che non avevano prodotto i risultati sperati. «Con questo progetto – ha spiegato l’assessore attraverso un comunicato stampa del Comune – tutti i cittadini in regola con il pagamento Tari potranno conferire il materiale ai Centri di raccolta, senza bisogno di produrre domande di adesione o altro: in automatico, sono tutti potenziali beneficiari. Siamo convinti che così facendo potremo sfruttare a pieno le potenzialità dei Centri di raccolta e consentire al cittadino, al contempo, di risparmiare cifre importanti sul dovuto». Gli sconti previsti per le utenze domestiche:

Ai primi 10 classificati : sconto del 50% sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 250,00 euro;

: sconto del 50% sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 250,00 euro; Ai successivi 10 classificati (dall’11° al 20°): sconto del 40% sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 200,00 euro;

(dall’11° al 20°): sconto del 40% sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 200,00 euro; Dal 21° al 25° classificato: sconto del 30% sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 100,00 euro.

Sconto invece del 50% sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 500,00 euro per i primi 10 classificati delle utenze non domestiche.