Tentato furto d’auto ai danni di un dipendente dell’ospedale di Vibo, Nursind: «Inaccettabile»

È avvenuto nella tarda serata di lunedì un tentato furto d’auto ai danni di un dipendente dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, a renderlo noto la segreteria provinciale del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind che in una nota stampa ha sottolineato: «È inaccettabile che i lavoratori della sanità, già quotidianamente impegnati nel garantire assistenza e cure alla comunità, debbano affrontare anche il rischio di vedere compromessa la propria sicurezza personale e patrimoniale. Più volte abbiamo denunciato questa problematica, sollecitando l’azienda sanitaria affinché intervenga con provvedimenti concreti volti a tutelare il personale».

Inoltre, il sindacato rivolgendosi all’Asp di Vibo Valentia ha ribadito: «La sicurezza dei lavoratori non può essere un tema secondario, servono misure immediate per garantire la tranquillità di chi dedica la propria vita alla cura degli altri. Come Nursind Vibo Valentia – continua la nota – chiediamo con fermezza l’adozione di provvedimenti seri, tra cui un potenziamento della sorveglianza nelle aree di parcheggio e l’attuazione di iniziative che permettano ai dipendenti di lasciare il proprio veicolo con la certezza di ritrovarlo allo smonto». In chiosa il sindacato ha, poi aggiunto: «La tutela di chi lavora deve essere una priorità per l’azienda sanitaria e per le istituzioni locali. Confidiamo in un intervento tempestivo e strutturato per porre fine a questa situazione inaccettabile».