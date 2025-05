La lite in strada e il colpo di pistola, guardia giurata in pensione uccide il figlio a Lamezia: la ricostruzione

Un tragico dramma familiare si è consultato in una calda mattina di maggio a Lamezia Terme in località Marinella, nel villaggio che affaccia sul mare e che è meta delle vacanze estive per la gente del luogo. Qui, in via Trani, un padre nella tarda mattinata ha ucciso il figlio a colpi di pistola.

Un “dramma familiare”, dice un abitante del posto indicando la strada. Il fatto si è consumato all’esterno, sulla via: qui è caduto il figlio, Bruno Di Cello, 30 anni, sotto i colpi del genitore Francesco, una guardia giurata in pensione, che si è poi costituito. La famiglia, originaria del quartiere Sambiase, ha un’abitazione in zona, e qui Bruno era solito venire a fare jogging.

Dall’area è stata portata via un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, sulla quale saranno effettuati rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Sul posto passa un ragazzo con una tuta bianca che abita in zona. È sconvolto, dice di aver trovato lui il cadavere sulla strada mentre tornava a casa, dopo le 11 del mattino, dopo aver fatto la spesa, e di aver avvertito le forze dell’ordine e il 118. Continua a leggere su LaC News24